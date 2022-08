Cine a declanșat controlul la ”Apele Române” Verificarile Corpului de control al prim ministrului privind angajarile ilegale din anul 2020 de la Administrația Naționale ”Apele Romane” (ANAR) au pornit de la edilul USR al unui mare oraș din Romania. ”Anumite lucrari de construcție pe ape din județul Neamț au fost efectuate fara respectarea prevederilor legale” In deschiderea Raportului de control al prim ministrului privind verificarile efectuate la Administrația Naționale ”Apele Romane” (ANAR) se menționeaza ca senatorul USR Allen Coliban, in prezent primar al municipiului Brașov, a facut o interpelare avand ca obiect ”solicitare trimitere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 779 de localitați primesc apa restricționat la nivel național, potrivit Apele Romane. Cele mai afectate județe sunt: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Suceava, Neamț, Bacau și Vrancea. Aici, apa este asigurata fie din sursa de apa de suprafața, fie din subteran, noteaza mediafax. Fii la curent…

- 658 de localitați din țara sunt alimentate restricționat cu apa, din cauza secetei, a anunțat marți Administratia Nationala Apele Romane ( ANAR ). Dintre acestea, 274 sunt localitati (din 18 județe) alimentate restrictionat din sursa de apa de suprafata, respectiv 384 din foraje/fantani (din 13 județe).…

- Verificarea recenta a Corpului de control al prim ministrului privind activitatea, dar mai ales angajarile ilegale de la Administrația Naționala ”Apele Romane” (ANAR) a scos in evidența angajarea ilegala a unui director care, ulterior, a ajuns deputat. ”Bogdan-Alexandru Bola nu indeplinea condiția obligatorie…

- Penelistii ieseni au demarat de ceva vreme o campanie in care oamenii politici si administrativi sunt rugati „sa vorbeasca Iasul de bine" in ideea de a promova lucrurile bune si frumoase care se intampla la Iasi. „Nu am avut nicio remarca pana acum cu privire la acest subiect pentru ca am considerat…

- Unul dintre artizanii angajarilor ilegale de la Apele Romane va fi recompensat de ministrul UDMR ala Mediului cu un post de conducere la una dintre cele mai mari administrații bazinale de apa ale Romaniei. Rocada de succes la ABA Siret-Barlad: A plecat „animalul politic”, vine „vataful” angajarilor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a subliniat miercuri ca nu exista suficienta implicare nici macar la nivelul municipalitatilor in gestionarea deseurilor, precizare facuta la lansarea Raportului national de diagnoza privind calitatea serviciilor publice municipale de catre asociatia…

- Doua tinere sperante liberale din generatia crescuta de Relu Fenechiu la Iasi se confrunta in prezent cu probleme in justitie. In ambele cazuri, procurorii DNA au invocat fapte de coruptie. Fapte care s-au petrecut la 6 luni distanta unul de altul, practic imediat dupa instalarea unui guvern PNL, pe…

- Un nou scandal de proporții mocnește la una dintre entitațile aflate sub tutela Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, care, in anii trecuți, a mai fost ”vedeta” presei. Pentru a-și pastra amunite privilegii dar și funcția, doi directori din conducerea Administrației Naționale ”Apele Romane” (ANAR)…