- Survivor Romania 2023 a ajuns la sfarșit. Actualul sezon al reality show-ului difuzat de Pro TV și-a stabilit castigatorul. Castigatorul show-ului din Republica Dominicana este clujeanul Dan Ursa, de la echipa Razboinici. Dan Ursa a castigat premiul de 100.000 de euro. Finala s-a disputat intre Dan…

- Dupa cinci luni in care concurentii s-au luptat pe trasee si au incercat sa ofere tot ce au mai bun pentru a ramane in cel mai puternic show de supravietuire, trei concurenti au ajuns in ultima etapa a competitiei: Dan Ursa, Andrei Krisan si Carmen Grebenisan. La inceputul lunii ianuarie 2023, 24 de…

- Maria Constantin nu va fi alaturi de colegii ei in finala de la Survivor Romania 2023. Cantareața a spus motivul pentru care nu a putut pleca in Republica Dominicana.Maria Constantin a facut parte din echipa Faimoșilor și a fost prima concurenta eliminata. Interpreta de muzica populara nu a rezistat…

- Sebastian Dobrincu nu e prezent la finala Survvior Romania 2023, care e difuzata in seara aceasta, la Pro TV. Tanarul antreprenor a facut parte din echipa Faimoșilor in acest sezon al emisiunii, insa s-a accidentat și a fost eliminat. Pe Instagram, Sebastian Dobrincu și-a aratat regretul ca nu va fi…

- Alexandra Ciomag a fost eliminata de la Survivor Romania 2023 inainte de marea finala, care are loc astazi, 24 mai, la Pro TV. Concurenta a primit cele mai puține voturi din partea publicului emisiunii și a fost trimisa acasa. Aseara, toți cei patru concurenți ramași la Survivor Romania 2023 au fost…

- Soțul lui Carmen Grebenișan a transmis un mesaj pe rețelele de socializare inainte de semifinala din seara aceasta de la Survivor Romania 2023. Alex Militaru iși dorește mult ca vedeta sa caștige acest sezon. Carmen Grebenișan e in semifinala Survivor Romania 2023 alaturi de Alexandra Ciomag, Dan Ursa…

- Au mai ramas doar doua ediții pana cand vom afla cine este urmatorul caștigator de la Survivor Romania 2023. Andrei Krișan, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan și Dan Ursa sunt cei patru semifinaliști ai competiției din Republica Dominicana. Cine sunt foștii concurenți care nu vor fi prezenți in finala…