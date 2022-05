Stiri pe aceeasi tema

- Finala Eurovision 2022 are loc acum la Torino, iar show-ul e transmis in direct la TVR 1. Cantarețul WRS este cel care a reușit sa duca din nou Romania in finala Eurovision, dupa o pauza de cinci ani, cu piesa in spaniola Llamame. Din pacate, la jumatatea votului Romania este la coada clasamentului.…

- WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision, s-a calificat in finala competitiei muzicale, care va avea loc sambata, la Torino. El a interpretat melodia „Llamame”. Romania a intrat, joi, in a doua parte din cea de-a doua semifinala, alaturi de Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan,…

- WRS cu melodia „Llamame” va reprezenta Romania la concursul international Eurovision de la Torino in luna mai, dupa ce a caștigat finala Selectiei Nationale, care a avut loc sambata. WRS a obtinut 59 de puncte, invingandu-i pe Dora Gaitanovici, locul trei, si Kyrie Mendel, locul doi. Castigatorul a…