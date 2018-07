Stiri pe aceeasi tema

- Noua deputați ai minoritaților naționale și unul de la PMP au ajutat PSD+ALDE sa faca majoritatea necesara pentru adoptarea modificarilor Codului penal. Codul penal a fost ADOPTAT - vot la limita / USR: "De astazi Romania nu mai este stat de drept, este stat de Dragnea" / PNL: "Acesta a fost adevaratul…

- Codul Penal a trecut, miercuri, in Camera Deputaților, la limita. Legea a fost adoptata cu 167 de voturi ”pentru”, 97 de voturi "impotriva" si 19 abtineri, in conditiile in care erau necesare minimum 165 de voturi favorabile.CONSULTAȚI AICI LISTA NOMINALA A DEPUTAȚILOR CARE AU VOTAT CODUL…

- Noua dintre cei 17 deputati ai minoritatilor nationale au votat alaturi de PSD si ALDE modificarile la Codul penal. Fara votul lor, legea nu putea fi adoptata, in conditiile in care mai multi parlamentari ai Puterii, in fruntea cu Liviu Dragnea, au lipist de la vot. UDMR nu a mai votat alaturi de Putere,…

- Coaliția PSD-ALDE a reușit sa treaca Codul Penal prin Camera Deputaților cu 167 de voturi pentru, 97 impotriva și 19 abțineri. Proiectul a trecut la mustața, pentru ca limita era de 165 de voturi.Dupa dezbaterile de miercuri, legea ar urma sa intre joi la votul final in procedura de urgenta,…

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, de la ora 13.00 urmand sa fie dat si votul final asupra initiativei, cu toate ca anterior se discutase cavotul final sa fie joi.

- "Credeti ca astia ma lasa sa scap? Sa fim seriosi", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, potrivit Mediafax. Intrebat ce opinie are despre modificarile legate de abuzul in serviciu, grupul infractional organizat, traficul de influenta si altele, din Codul penal, Dragnea a raspuns: "Indiferent…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, cere suspendarea dezbaterilor la Codul Penal, dupa ce Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, la solicitarea liberalilor, a sesizat Comisia de la Veneția in legatura cu modificarile aduse Codului de procedura penala si Codului penal, scrie Hotnews. ...

- CSM nu sustine introducerea infractiunilor de "rea-credinta" sau "grava neglijenta" Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunta, vineri, ca nu va sustine amendamentele din proiectul de modificare a Codului penal care vizeaza introducerea infractiunilor de ,,rea-credinta” si ,,grava neglijenta”…