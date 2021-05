Stiri pe aceeasi tema

- Cultura iși recaștiga locul in viața noastra. Sunt programate spectacole de teatru, de opera, concerte simfonice si proiectii in cinematografe cu public. In sali, pot fi ocupate doar o treime din locuri, deocamdata. Entuziasmul se simte insa de ambele parti ale scenei.

- Ilona Brezoianu și Șerban Copoț prezinta „Stand-up Revolution”, in curand, la Antena 1, prima emisiune televizata de stand-up in care patru nume cu greutate planuiesc sa descopere viitoarea mare senzație din domeniu. Prezentatorii vor avea sarcina grea de a sprijini și de a susține atat concurenți care…

- Roberta Nicolae are 14 ani și a urcat pe scena de la Romanii au talent, in ediția de vineri, 5 aprilie, unde a impresionat cu talentul ei pentru dans. Roberta a participat și la emisiunea Visuri la Cheie, unde a impresionat cu povestea sa. Aceasta a fost lasata de catre mama, la bunici, la numai […]

- Zinaida Zilea este cantareața care a ajutat-o pe MirelaVaida sa castige a opta ediție a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!".Tema show-ului de sambata seara a fost „Nunta”, iar vedetele s-au descurcat deminune pe scena, transformați in nume celebre din lumea muzicala.Gala cu numarul 8 din cadrul emisiunii…

- Secretarul american de Stat Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Japonia, a criticat, marti, China pentru folosirea pe scara larga a ”fortei si constrangerii” pe scena internationala, avertizand ca Statele Unite vor raspunde, daca va fi necesar, transmite CNBC.

- Drepturile romanului care a inspirat ''The Queen's Gambit'', cel mai urmarit serial in format limitat difuzat de Netflix, au fost achizitionate de o companie de productie din New York, informeaza cotidianul britanic The Guardian. Miniseria extrem de populara ''The Queen's…

- Casa de Cultura a municipiului Radauți in parteneriat cu Primaria organizeaza sambata, 6 martie, cu incepere de la ora 18.00 a V-a ediție a evenimentului ”Marțișoare muzicale”. Pe scena Casei de Cultura va urca orchestra ”Florile Bucovinei” a Casei de Cultura a municipiului Radauți concertul fiind…

- Cu orice apariție de-a lor sunt foarte spumoși, dar iata ca gala trei a show-ului Te cunosc de undeva ii aduce pe Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu in pielea rapperilor trupei LMFAO! Cei doi au stranit hohote de ras cu transformarea lor.