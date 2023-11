Stiri pe aceeasi tema

- O zona de presiune scazuta in altitudine va traversa Romania dinspre vest, iar daca miercuri s-au atins inca 18 – 22 de grade Celsius in unele zone, joi maximele nu vor depași 12 – 16 grade. De asemenea, in zonele inalte de munte precipitațiile se vor transforma, trecator, in lapovițe și ninsori. Temperaturile…

- Dupa temperaturi neobișnuit de scazute pentru data din calendar, vara se intoarce. Chiar daca marți, 10 octombrie, in nord, est și centru va mai fi frig, in restul regiunilor se incalzește. Vineri, in Capitala sunt așteptate 29 grade Celsius. „Temperaturile vor fi in creștere de la o zi la alta , astfel…

- Estul Canadei a doborat saptamana aceasta recordurile de caldura din octombrie, apropiindu-se de 30 de grade Celsius, ceea ce a starnit ingrijorari in randul specialistilor si populatiei, care se confrunta cu episoade din ce in ce mai extreme, exacerbate de schimbarile

- Exista o legatura directa intre dispariția spațiilor verzi din orașe și bolile sau chiar decesele premature ale locuitorilor, arata specialiștii. Ce facem intr-o Capitala in care doar 6% din suprafața este acoperita de parcuri și nu mai avem unde face altele noi?Un oraș invadat de construcții, parcari…

- Vremea in toata țara pe 3 octombrie 2023Reprezentanții ANM au anunțat ca vremea de marți, 3 octombrie 2023, va fi in general frumoasa, cu șanse de precipitații mici, mai ales in zonele de munte și de deal.Pe timpul nopții temperaturile vor scadea treptat, dar vor ramane in continuare pozitive.Temperaturile…

- Franta se confrunta cu cea mai calduroasa luna septembrie din istoria inregistrarilor sale meteorologice, dupa temperaturi exceptional de ridicate care au fost inregistrate si pe timpul verii pe fundalul incalzirii climei globale in 2023. Anunțul a fost facut de agentia nationala de meteorologie din…

- Cerul va fi variabil in nordul și in estul țarii și mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab și moderat.Maximele de temperatura vor fi cuprinse, in general, la nivelul intregii țari, intre 21 de grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei și 30 de grade in sudul teritoriului.Unele ploi…

- Ziua de marți, 22 august, se prognozeaza o zi extrem de fierbinte, caracterizata de disconfort termic accentuat și caldura sufocanta. Mercurul in termometre va atinge un varf de 37 de grade Celsius. Specialiștii in meteorologie au emis in prima parte a acestei saptamani o noua avertizare caniculara…