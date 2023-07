Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au participat, in ciuda vremii nevaforabile din unele seri, la ediția din 2023 a festivalului Opera Aperta, eveniment ce a avut loc intre 22 - 225 iunie 2023 in Piața Unirii din Cluj-Napoca.

- Ediția 27 a festivalului de jazz de la Garana și-a definitivat programul. Ca in fiecare an, pe scena din Semenic vor susține recitaluri nume mari ale jazzului mondial confirmand valoarea acestui festival, considerat de critici drept cel mai important even

11 iunie 2023| Incepe ediția a 16-a a Festivalului „Cultura pentru cultura" la Blaj. Muzica, dansuri și meșteșuguri tradiționale

- In perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (tradițional sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta pe 28 mai). Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde o…

- Saptamana Comediei, unul dintre cele mai indragite și așteptate evenimente culturale tradiționale ale Brașovului, aniverseaza in acest an 10 ani. Ediția aniversara a festivalului va avea loc in perioada 3-9 iulie, la Teatrul Sica Alexandrescu, la Cinema Astra și in Parcul Central Nicolae Titulescu,…

- Cea de-a zecea ediție a Festivalului de Literatura „Discutia secreta” va avea loc in Cafeneaua literara Joy’s in perioada 15-18 iunie. Organizatorii au dat astazi... The post „Discuția secreta” – ediția a zecea. Lista invitaților appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Ediția a V-a a Festivalului de poezie „Ion Cozmei" se va desfașura, in perioada 25-26 mai 2023, la Suceava, Șerbauți, Calinești- Cuparencu. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina", in colaborare cu Teatrul „Matei ...