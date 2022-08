Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui baiat in varsta de 14 ani aflat in moarte cerebrala, dupa ce a suferit un anevrism rupt, a fost de acord cu donarea organelor si astfel sa salveze vietile unor persoane aflate in suferinta, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Familia unui baiat in varsta de 14 ani aflat in moarte cerebrala, dupa ce a suferit un anevrism rupt, a fost de acord cu donarea organelor si astfel sa salveze alte vieti. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, Raluca Neagu, a declarat ca s-au putut preleva doar rinichii, corneea si ficatul,…

- Familia unui baiat in varsta de 14 ani aflat in moarte cerebrala, dupa ce a suferit un anevrism rupt, a fost de acord cu donarea organelor si astfel sa salveze vietile unor persoane aflate in suferinta, relateaza Agerpres. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, dr. Raluca Neagu, a declarat…

- Un pacient aflat in moarte cerebrala dupa ce a incercat sa se sinucida va salva viața mai multor persoane, dupa ce organele sale au fost prelevate de medici din Cluj, București și Miercurea Ciuc.

- Archie Battersbee, un baietel in varsta de 12 ani gasit inconstient in casa de parintii sai, ar trebui deconectat de la aparatele care il sustin in viata, intrucat este in moarte cerebrala, a decis Inala Curte din Londra, la finalul unei dispute privind tratamentul sau.

- Medici de la Cluj, Targu Mureș și București, marți, 7 iunie, organele unui copil de 13 ani, internat in Secția Clinica ATI din Targu Mureș cu accident vascular cerebral. „In cursul zilei de azi, 07 iunie 2022, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii,…

- Trofeul celei de-a VI-a editii a Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii ‘Inocenta de copil’ a fost castigat de botosaneanul Eric Alexandru Cracana, in varsta de 12 ani, au anuntat organizatorii. ‘Foarte multi copii s-au inscris in concurs, peste 85, astfel ca preselectia a fost destul de…

- Medicii au prelevat ficatul, rinichii si corneea de la un pacient in varsta de 53 de ani, aflat in moarte cerebrala, a anuntat Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, printr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…