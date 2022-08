Stiri pe aceeasi tema

- Doua copile, de 6 si 11 ani, și parinții lor au murit joi seara intr-un accident teribil, petrecut pe DN 4, la limita dintre județele Ilfov și Calarași.Tragedia s-a petrecut pe DN 4, la limita judetelor Calarasi si Ilfov, in localitatea Frumusani. Unul dintre soferi, cu un aautoturism cu volan a decis…

- Un accident grav a avut loc, joi seara, de DN4. In urma impactului, doi adulti si doi copii au murit. Accidentul a avut loc la intrarea din localitatea Frumusani, judetul Calarasi, pe DN4, intersectie cu strada Postavari.

- Accidentul produs in timp ce șoferul unui BMW gonea pentru a pune distanța fața de echipajul de poliție care incercase sa il opreasca s-a transformat in dubla tragedie. In noaptea de vineri spre sambata, a decedat la Spitalul Județean Suceava și Razvan Fodor, care era internat in stare ...

- In orașul austriac Tennengau, de langa Salzburg, un șofer incepator a avut un accident in urma caruia tanarul de 18 ani a supraviețuit absolut miraculos, scrie portalul de știri Salzburg24 . Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza la Mortelbach, de-a lungul Krispler Landesstrase, iar polițiștii cred…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit mai multi cetateni romani, iar altii au fost raniti, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala victimelor. De asemenea, el a precizat ca elicoptere SMURD se deplaseaza spre…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit mai multi cetateni romani, iar altii au fost raniti, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala victimelor. De asemenea, el a precizat ca elicoptere SMURD se deplaseaza spre…

- Un accident in lant in care au fost implicate șapte vehicule a avut loc, joi dimineața, pe A1, in zona localitații Ciorogarla, județul Ilfov. Din primele date un barbat a murit, iar o alta persoana este in stare grava. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe A1, la kilometrul 17, sensul spre București.…

- Liliana M., o femeie din judetul Iasi, a avut un sfarsit tragic. Aceasta a fost lovita de un șofer beat care a fugit de la fata locului. Din nefericire, ieseanca nu a avut nicio sansa, dupa ce a fost aruncata la cativa metri in aer. „La data de 05 iulie a.c., in jurul orei 22.00, […] Articolul Ea este…