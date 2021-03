Cinci traficanţi de minore, condamnaţi la 40 de ani de închisoare Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condmnat, ieri, cinci barbati trimisi in judecata de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infractional, trafic de persoane si trafic de minori. Pedepsele sunt cuprinse intre 4 si 14 ani de inchisoare. In acelasi dosar, alti opt inculpati au fost condamnati la cate un an de inchisoare pentru marturie mincinoasa. Cei cinci inculpati au fost acuzati ca au profitat de naivitatea si vulnerabilitate victimelor, pe care le-au traficat in Spania. Hotararea instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu apel de partile din dosar. Cei 13 inculpati din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

