Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum era de așteptat, in Maramureș a inceput campania electorala. S-a vazut acest lucru inclusiv la intalnirea de la Borșa a presei din Maramureș, unde social-democrații maramureșeni au lansat atacuri la liberalii din județ, lucru care se intampla in special cand sunrem in apropierea alegerilor locale. …

- Atenție maxima la drum. Accident dublu, la 10 minute distanța, s-a produs in localitatea Sarateni, din raionul Leova. Un Mercedes, urmat de un microbuz de ruta, au zburat de pe traseu, dupa ce ambii șoferi au pierdut controlul asupra volanului, anunța IGP.

- Ediția 2023 a campaniei sociale „Saptamana legumelor și a fructelor donate” a fost organizata in aceste zile in unitațile de invațamant din comuna gorjeana Balești. Campania implica strangerea de legume și fructe de catre elevii voluntari si donarea lor familiilor aflate in dificultate sau unor instituții…

- Campania pentru turul II al alegerilor locale s-a incheiat pe 17 noiembrie, fiind ultima zi in care a fost permisa agitația electorala. Astazi este ziua tacerii in țara, inainte de scrutinul de duminica, 19 noiembrie

- Suma maxima de bani care poate fi pastrata in ”casa”, de la 1 noiembrie. Masura importanta pentru firme in ordonanța austeritații Suma maxima de bani care poate fi pastrata in ”casa: Ordonanța austeritații a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, iar de saptamana viitoare, vor intra in vigoare…

- Necesitatea unor investiții inițiale mari in tranziția la energie verde s-ar putea dovedi mai dificila pentru gospodariile mai sarace. Iar abordarea pentru reducerea saraciei trebuie sa cuprinda protecție sociala, programe de reconversie profesionala și asigurarea unor oportunitați alternative de ocupare,…

- FMI discuta cu liderii politici iar la ora 10:30 urmau sa ajunga la Guvern. Experții ii vor prezenta premierului Marcel Ciolacu cateva modificari sau masuri pe care ei le-ar vedea in Romania. In primul rand, FMI spune ca in Romania cheltuielile cu investițiile sunt inca mici iar calitatea serviciilor…

- Partidul populist, de stanga, Smer SD, condus de fostul premier Robert Fico, a caștigat alegerile parlamentare care s-au desfașurat sambata, 30 noiembrie 2023, in Slovacia. Autoritațile de la Bratislava au anunțat, duminica, 1 octombrie 2023, ca alegerile parlamentare din Slovacia, care s-au desfașurat…