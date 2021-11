Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de cercetare in ingineria datelor, inteligența artificiala și sisteme inteligente, proiect dezvoltat de Universitatea Politehnica Timișoara, a fost selectat in urma competiției lansate de Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii prin Comitetul Roman pentru Infrastructuri de Cercetare…

- Pentagonul a cheltuit in total 14 trilioane de dolari in cei 20 de ani de la inceputul Razboiului Afgan, in 2001 - o suma incredibil de mare, din care aproape jumatate a mers la contractorii privati din domeniul apararii, care, nu de putine ori, au suprataxat sau fraudat guvernul, scrie William D. Hartung,…

- Testele Chinei cu moneda digitala a bancii centrale (CBDC) nu arata semne de incetinire, deoarece cifrele actualizate pentru octombrie 2021 au fost dezvaluite la Hong Kong Fintech Week. Intenționat sa inlocuiasca numerarul in tranzacțiile de zi cu zi, yuanul digital (e-CNY) caștiga teren atat…

- Un sondaj CURS efectuat in septembrie 2021 arata ca PNL este in cadere libera in optiunile de vot ale romanilor, dar si ca oamenii sunt mai ingrijorati de preturi decat de pandemie. Sondajul CURS - Centrul de Sociologie Urbana si Regionala a fost realizat in intervalul 8-10 septembrie 2021…

- Cristi Dulca, selecționerul naționalei feminine de fotbal, a prefațat duelul dintre Romania și Croația. Partida va avea loc astazi, de la ora 20:30, in direct la Pro X. „Tricolorele” incep astazi campania pentru calificarea la Mondialul din 2023. Elevele lui Crisi Dulca vor juca pe teren, la Mogoșoaia,…

- Beijingul a respins marti temerile exprimate in ajun de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, privind construirea unor noi silozuri pentru rachete de catre China. Jens Stoltenberg s-a declarat ingrijorat ca acest lucru ar putea accelera semnificativ capacitatile nucleare ale tarii asiatice.

- Echipa nationala de tineret a Republicii Moldova a suferit prima infrangere in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2023. Tinerii "tricolori" au pierdut meciul de pe teren propriu cu reprezentativa similara a Bulgariei.