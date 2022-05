Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din domeniul justitiei din cinci tari occidentale care formeaza asa-numita alianta "Five Eyes" ("Cinci ochi"), au anuntat joi ca sustin actiunea Ucrainei pentru judecarea crimelor de razboi care au legatura cu invazia rusa, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Oficiali municipali din Mariupol, Ucraina, au anunțat ca trupele ruse au inceput sa dezgroape morții din curțile locuințelor. De asemenea, ocupanții nu le mai permit rezidenților sa-și ingroape apropiații sau cunoscuții uciși in timpul asediului.BBC a relatat ca, in urma asediului prelungit, locuitorii…

- Imaginile socante cu cadavre imprastiate pe o strada din oraselul ucrainean Bucea, de langa Kiev, evoca crime de razboi, dar a aduce probe juridice si, mai mult, a-i judeca pe cei vinovati reprezinta un exercitiu extrem de anevoios, a avertizat miercuri un expert international, citat de France Presse.…

- Biroul procurorului general al Ucrainei a declarat luni seara ca a inregistrat peste 7.000 de semnalari despre presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev, informeaza Agerpres, care citeaza dpa.

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- Moneda naționala a Rusiei se tranzacționa joi dimineața la 75,5 ruble pentru un dolar american, fața de aproape 140 ruble pentru un dolar la inceputul lunii martie, cand s-a prabușit pe fondul sancțiunilor internaționale, dupa invadarea Ucrainei, potrivit The Guardian. Cotația rublei este chiar mai…

- Presedintele Rusiei considera ca sanctiunile economice impuse de Occident dupa invadarea Ucrainei „seamana cu o declaratie de razboi”, potrivit Reuters, citat de EuropaFM. Ca forma de...