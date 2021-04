Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost arestate in urma rapirii a doi buldogi francezi ce aparțineau cantareței Lady Gaga, potrivit BBC. Autoritațile spun ca e posibil ca atacatorii sa nu fi știut ca patrupezii erau ai cantareței.

- Cinci persoane au fost arestate in cazul atacului din februarie, cand barbatul care plimba cainii cantaretei Lady Gaga a fost impuscat, iar doi buldogi francezi ai artistei au fost furati, informeaza Departamentul de Politie din Los Angeles, potrivit CNN.Trei dintre suspecți, cu varste cuprinse intre…

- Radu Ștefan Banica este acum concurent la „Te cunosc de undeva”, emisiunea de la Antena 1. Acolo se transforma in artiști consacrați și impresioneaza cu talentul lui. Recent a dezvaluit ca și-ar dori la participe și la o alta emisiune, din același trust. La 18 ani, Radu Ștefan Banica a fost admis la…

- Printre multele mituri și legende despre fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, era cel legat și de preferințele sle cinematografice. Era știut faptul ca deținea in locuința sa un adevarat cinematograf, privat. La acest cinematograf avea acces el, Elena ceaușescu și prietenii apropiați. Dar nu s-a știut…

- FBI cerceteaza impreuna cu polițiștii LAPD daca rapirea cainilor lui Lady Gaga și impușcarea insoțitorului acestuia au avut drept cauza un motiv politic, pentru ca vedeta a cantat la inaugurarea lui Joe Biden ca președinte. Vezi si: Mega-escrocheria suplimentelor alimentare. Dovada cum sunt…

- Lady Gaga ofera o recompensa extrem de generoasa celor care ii vor aduce cainii inapoi. Animalele de companie ale artistei au fost furate dupa ce barbatul care se ocupa de plimbarea lor a fost impușcat. Angajatul se afla in spital in aceste momente, potrivit Us Weekly.