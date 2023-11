Cinci organizații județene PNL se bat pentru impunerea șefului de la Romsilva De mai bine de un an de zile, Daniel Nicolaescu este directorul general interimar al Regie Naționale a Padurilor-Romsilva, dar deja in interiorul PNL se lupta cinci organizații județene sa-și impuna un alt director pentru un mandat de patru ani. Directorul general interimar al Romsilva, Daniel Nicolaescu, impus ca urmare susținerii venite din partea organizației județene a PNL Valcea, nu mai este agreat de actualii lideri ai PNL. Gheorghe Flutur și Iulian Dumitrescu se lupta pentru preluarea controlului la Romsilva Potrivit informațiilor noastre, cinci organizații județene PNL fac presiuni asupra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

