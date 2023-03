Stiri pe aceeasi tema

- In anotimpul rece este bine sa ne punem la adapost de creșterea facturilor alegand anumite mijloace de incalzire, care, pe termen lung, sa reduca din costuri. Nu mulți dintre noi au auzit de tehnologii mai noi care sa produca caldura, majoritatea alegand sa foloseasca tot sistemul clasic de incalzire…

- Din ce in ce mai mulți oameni au devenit interesați de design-ul interior, așa ca incearca sa iși amenajeze casa in funcție de unele tendințe sau de propriile placeri. Specialiștii vin acum cu detalii despre culoarea pe care toata lumea trebuie sa o evite mai ales cand vine vorba despre bucatarie. Din…

- Obținerea celui mai mic preț la energia necesara incalzirii locuințelor se poate face doar prin investirea in sisteme care determina scaderea costurilor unitare cu energia, arata specialistii.

- Crama Castel Mimi, pe langa producerea vinurilor gustoase, a bucatelor fine și a evenimentelor deosebite, a avut grija sa formeze și o echipa de profesioniști care se gandesc la viitorul companiei și la impactul ei asupra mediului inconjurator. Termenul de „sustenabilitate” este tot mai des folosit…

- O scurta analiza asupra ultimilor ani din viața ne arata cat de multa energie s-a adunat in locuințele noastre. Și pozitiva, dar și negativa. Majoritatea camerelor au devenit spații de lucru, pe langa locuit și relaxare. Experții in filosofia Feng Shui dezvaluie care sunt obiceiurile care te scapa de…

- Iata cum poți sa faci o practica de curațare care te poate ajuta sa te simți mai bine!Casa ar trebui sa fie un sanctuar – un loc de reincarcare, reconectare și relaxare. Exista cateva modalitați simple de a elimina energia negativa din casa și de a o face plina de bucurie și vibrații placute. Energia…

- Persoanele care cred in superstiții sunt extrem de meticuloase și atente cu obiectele pe care le aduc in casa lor, in special in perioada sarbatorilor. Iata ce trebuie obiecte atrag energia negativa și de care trebuie sa scapi, daca vrei sa ai parte de noroc, prosperitate și belșug pe tot parcursul…

- Casa ar trebui sa fie un sanctuar – un loc de reincarcare, reconectare și relaxare. Exista cateva modalitați simple de a elimina energia negativa din casa și de a o face plina de bucurie și vibrații placute.Energia negativa este un lucru pe care toata lumea il experimenteaza la un moment dat. Fie ca…