Cinci minori cu vârstele de 13 și 14 ani, arestați pentru omor în Marea Britanie Cinci minori, patru baieți și o fata cu vârstele de 13 și 14 ani, au fost arestați de poliția britanica fiind suspectați ca au planificat sa comita un omor dupa ce un baiat în vârsta de 13 ani a fost înjunghiat mortal în orașul Reading, relateaza BBC.



Polițiștii au fost chemați duminica înaintea orei 16:00 dupa apariția unor informații privind un atac în Emmer Green, o suburbie din nordul orașului Reading. Baiatul de 13 ani a fost gasit decedat iar ofițerii au facut apel la posibilii martori sa ofere declarații.



Cei cinci adolescenți suspectați…

Sursa articol: hotnews.ro

