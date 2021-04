Cinci adolescente cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani au disparut din centrul de plasament din Botoșani in care locuiau. Politistii din Botosani cer sprijinul cetațenilor pentru gasirea celor cinci minore. Fetele locuiau intr-un centru de plasament din municipiul Dorohoi. Toate cele cinci adolescente ar fi primit invoire pentru cateva ore, insa nu s-au mai intors in centru. Reprezentantii unitatii din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au sesizat Politia. „Minorele au avut plecari repetate din centrul de plasament si in trecut, fiind identificate de fiecare…