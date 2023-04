Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat sambata, in direct la Antena 3 CNN, noua formula de calcul a pensiilor. In total, cinci milioane de pensii vor fi recalculate. De asemenea, ministrul a explicat ca nicio pensie nu va scadea.Ministerul Muncii si Casa Nationala de Pensii Publice au finalizat…

- Senatul a votat noul proiect privind pensiile speciale, dar impactul bugetar nu este prevazut clar. Premierul Ciuca nu a fost prezent la vot, deși numele sau a fost des menționat ca beneficiar al unei pensii lunare de 18.000 de lei. Principalele prevederi ale noului proiect: Se interzice ca pensia sa…

- Marius Budai a anunțat variantele pentru recalcularea pensiilor și ultimele decizii legate de pensiile speciale. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti, la Antena 3 CNN , ca are pe masa trei variante pentru recalcularea tuturor pensiilor, nu numai a celor speciale. Referitor la posibile taieri…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Anunț important pentru toți pensionarii din Romania. Ministrul Muncii, Marius Budai, a informat ca se schimba formula de calcul a pensiilor. Recalcularea veniturilor financiare ale varstnicilor nu se va efectua dupa legea negociata prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ci dupa o lege…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a facut un anunț important despre pensia minima in Romania. Oficialul e de parere ca o pensie care sa asigure un trai decent depinde, intr-o mare masura de o guvernare responsabila. „Este o intrebare foarte grea și am facut greșeala o data sa raspund cu o cifra exacta.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, declara ca, odata cu majorarea pensiilor cu 12,5 procente de la 1 ianuarie, este depasit ”acel ultra-vehiculat” procent de 40 privind majorarea pensiilor. Ministrul anunta ca, odata cu cuponul de pensie pentru prima luna a anului, pensionarii cu venituri mici vor primi…