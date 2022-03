Stiri pe aceeasi tema

- Bunavestire aduce vești grozave de la Institutul de Cardiologie din Timișoara. Potrivit medicului Marian Gașpar, joi și vineri, au fost efectuate cinci operații pe cord, la copii, cu varste intre doi ani și opt ani, diagnosticați cu malformații cardiace simple, defect septal interatrial sau defect septal…

- In Timiș sunt șase focare COVID in spitale și clinici private, iar cel mai mare focar este la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, unde au fost depistate 81 de persoane infectate. La Spitalul Municipal din Timișoara, focarul a fost depistat in secția de Radioterapie, deși peste 70% din cadrele medicale…

- La zece ani, o fetita din judetul Iasi este printre primii in clasa si are visuri mari, sa devina medic. Doar ca acasa, parintii si cei cinci frati pe care ii are stau cu totii intr-o singura camera.