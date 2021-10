Cinci cazuri de insuficienţă cardiacă pe oră O cercetare online realizata de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) arata ca in fiecare ora apar cinci noi cazuri de insuficienta cardiaca si doar unul din doi pacienti supravietuiesc cinci ani dupa diagnostic. Pacientii au subliniat in raspunsurile lor si care sunt principalele probleme cu care se confrunta: 48- din ei au spus ca le lipseste gratuitatea tratamentelor si a investigatiilor, 43- ca nu au acces la medicii specialisti, alte probleme fiind legate de lipsa de educatie medicala si de informare cu privire la drepturile lor. Astfel, pacientilor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

