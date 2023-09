Cinci candidaţi concurează pentru postul de preşedinte al Băncii Europene de Investiţii BEI, detinuta de guverne, se autointituleaza a fi cea mai mare institutie financiara multilaterala din lume dupa active si va fi un jucator cheie in finantarea tranzitiei ambitioase a Europei catre o economie cu zero emisii de carbon si mai digitalizata. De asemenea, tarile UE vor decide anul viitor cine va conduce primele trei institutii ale blocului – Comisia, Consiliul si Parlamentul – plus seful politicii externe. Alegerile pentru un post ii afecteaza pe altii din cauza necesitatii de a mentine echilibrul in ceea ce priveste genul, afilierea politica, nationalitatea si dimensiunea tarii in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

