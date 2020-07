Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat ca spera in continuare ca prin cooperare internationala sa se ajunga la implementarea cu succes a acordului nuclear semnat in 2015, in remarci facute cu prilejul aniversarii acordului, anuntat la 14 iulie 2015 la Viena, transmite dpa. Acordul nuclear - Planul de actiune comuna globala, JCPOA - simbolizeaza valoarea acordurilor multilaterale, a subliniat Rouhani. "De aceea, speram ca astfel de valori internationale sa nu fie afectate de politica SUA si ca semnatarii sai sa il poata pune in aplicare", a adaugat presedintele iranian. Acordul international…