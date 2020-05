Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta la Poliția Locala din Timișoara, dupa ce un agent de la IPJ Timiș a fost confirmat cu coronavirus. Cinci politisti locali din Timisoara au fost izolati la domiciliu, dupa ce au facut parte din patrule mixte cu un politist al IPJ Timis, confirmat cu coronavirus. Sediul Politiei Locale…

- Cinci polițiști locali au intrat in izolare, dupa ce au patrulat impreuna cu polițistul depistat pozitiv cu noul coronavirus. "Ca urmare a depistarii ca pozitiv cu COVID-19 a unui polițist de la Secția 5 Poliție Timișoara, un numar de cinci polițiști locali care au ... The post Polițiști locali din…

- La Timișoara a aparut primul caz de coronavirus in randul oamenilor legii. Un polițist din oraș a fost depistat cu coronavirus. A fost demarata o ancheta epidemiologioca Polițistul lucreaza la Secția 5 din Timișoara, avand activitati de patrulare in care verifica respectarea restricțiilor de circulație.…

- Un cadru medical de la Spitalul Orasenesc "Dr. George Trifon" Nasaud a fost confirmat ca fiind infectat cu Covid-19. Persoana se afla in izolare la domiciliu, dupa ce a avut un contact cu un pacient confirmat ulterior ca avand Coronavirus. Medicul este asimptomatic si a fost transportat la Sectia de…

- James Dolan, patronul echipei de baschet New York Knicks, a fost testat pozitiv cu Sars-CoV-2, el fiind primul conducator de club din sportul american bolnav de Covid-19, informeaza lequipe.fr, citata de news.ro.Omul de afaceri de 64 de ani, care detine si echipa de hochei pe gheata New York…

- In Bistrița-Nasaud nu s-a inregistrat niciun caz nou de infectare cu coronavirus, in schimb a cresct numarul celor aflați in izolare la domiciliu. Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in județ sunt 3 persoane confirmate cu Coronavirus. Alte 112 persoane…

- ​Baschetbalistul Rudy Gobert (Utah Jazz), infectat cu coronavirus, doneaza jumatate de milion de dolari pentru sustinerea angajatilor de la arena echipei sale, a oamenilor afectati de Covid-19 în Utah si Oklahoma City si sistemului sanitar din Franta, scrie News.ro.Potrivit nba.com, 200.000…