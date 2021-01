Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educției iși dorește "deschiderea cat mai grabnica a școlilor, in funcție de situația epidemiologica, daca se poate chiar pe data de 8 februarie", odata cu inceperea semestrului al doilea, a declarat luni pentru HotNews.ro ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, precizand ca in prima etapa ar…

- Școlile nu se redeschid pe 11 ianuarie. Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație pentru Știrile ProTV Sorin Cimpeanu…

