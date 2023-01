Cigányzenekar din Budapesta cu casa închisă la Carei. A apărut și afiș în limba română Matei 7:7 Cereti, si vi se va da; cautati si veti gasi; bateti, si vi se va deschide. La Carei trebuie sa iei atitudine pentru ca limba oficiala, limba romana, sa fie respectata. Am cerut ca afișele la spectacolele platite din bani publici romanești sa fie scrise și in limba romana, limba oficiala din Romania. Așa este normal in lumea civilizata. E drept ca nu toți se pot adapta și de aici derapajele. Luați atitudine pentru orice nedreptate, pentru orice abuz sau discriminare! Fara frica. Suntem mai mulți ca ei, nu au ce sa ne faca daca ținem mereu aproape. La data de 5 ianuarie 2023 am semnalat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Culturii Naționale a Romaniei se marcheaza an de an la data de 15 ianuarie. In orice calendar , data de 15 ianuarie este inaintea datei de 22 ianuarie și totuși, Casa de Cultura din cadrul Primariei Carei pregatește un spectacol cu un ansamblu țiganesc din Budapesta de ziua culturii maghiare,…

- Tupeu marca UDMR Satu Mare! Unde sunt cei 150 de mii de lei alocați in iulie 2021 pentru refacerea șarpantei cladirii monument istoric de categorie B din Carei proprietatea CJ Satu Mare? Refacerea șarapanei ar fi salvat macar pereții interiori. O simpla spartura in acoperiș se putea repara cu investiții…

- Se impart ajutoarele alimentare sosite in cursul saptamanii trecute la Primaria Carei. Ca de obicei, se anunța prima data electoratul fidel și abia apoi se face public programul de distribuție. Ca dovada ca se știa din timp, azi dimineața era inghesuiala mare la ușa imobilului de pe strada Calea Armatei…

- Primarul evazionist convoaca ședința extraordinara de Consiliu Local pe data de 15 decembrie 2022 in sala festiva din Primaria Carei. Adica in cea mai mare sala, sala ce presupune cele mai mari cheltuieli pentru iluminat și incalzire. Aceasta e cumpatarea la care facea referire primarul evazionist…

- Cand toata lumea face economie la consumul de curent electric și implicit la bugetul comunitații, un primar evazionist, președinte al UDMR Carei, ne supune la plați nejustificate doar pentru a-și satisface orgoliul sau ranit dupa 2008, anul din care are reținere lunara pe venit de 30% in contul datoriilor…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” Deva va invita joi, 1 decembrie 2022, incepand cu ora 17:30, in Piața Victoriei, la spectacolul folcloric extraordinar „Noi suntem romani!”, dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Ziua Naționala a Romaniei, una dintre cele mai importante…

- Pe 23 octombrie 2022, de la ora 17,00, la Carei va fi …despre eroii romani care și-au aparat țara și despre urmașii lor care le cinstesc memoria! Suntem acasa la noi și avem tot dreptul sa ne iubim neamul și țara! Un spectacol patriotic susținut de romani patrioți pentru ca banii din bugetul local sunt…

- La Carei va avea loc Ceremonia de deschidere a Noului Centru Expozițional Global Photographic Union, la Castelul Karolyi precum și vernisajul Expoziției GPU. Evenimentul va avea loc sambata, 22 octombrie 2022, de la ora 18.00, la Castelul Karolyi. Totodata, duminica, 23 octombrie 2022, la Castelul…