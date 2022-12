Stiri pe aceeasi tema

O furtuna de iarna severa care s-a abatut asupra Americii de Nord a facut ca orașul Buffalo, New York, sa arate ca o zona de razboi, a declarat guvernatorul statului, citat de BBC. Luni, orașul a inregistrat 25 de noi decese legate de vreme, fața de 13 duminica.

Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat sambata seara ca atacurile Rusiei din cursul noptii precedente asupra regiunii Odesa au lasat 1,5 milioane de oameni fara energie electrica, o situatie care ar putea dura cateva zile, desi echipele de tehnicieni lucreaza non-stop pentru refacerea infrastructurii…

Un israelian ranit intr-un dublu atentat cu bomba, miercuri, la Ierusalim, a murit in weekend, iar bilantul acestor atacuri a crescut astfel la doi morti, anunta o sursa spitaliceasca, relateaza AFP.

O furtuna de zapada cu tunete si fulgere, versiunea rara pe timp de iarna a unei furtuni obisnuite primavara si vara, s-a inregistrat joi seara la Buffalo, in vestul statului New York, care se afla sub avertizarea unui episod extraordinar de iarna, relateaza CNN, potrivit News.ro.

Cel puțin trei persoane au fost ucise in urma atacurilor rusești in capitala ucraineana Kiev, in timp ce Moscova continua sa vizeze infrastructura cheie din intreaga țara, informeaza RADOR.

Guvernul Romaniei nu a mai platit facturile la energie electrica de 6 luni. Situația se datoreaza tot masurilor adoptate de catre Guvern pentru ca au fost mult prea multe modificari succesive ale legilor.

Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,5 milioane de locuinte au ramas fara curent electric.