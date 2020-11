Ciclistul prahovean Valentin Vasiloiu, învingător pe Drumul Vinului Petre Apostol Foto: Radu Cristi Sambata, pe o vreme nu foarte prielnica pentru ciclism, specifica toamnei, a avut loc ultima cursa din cadrul circuitului național Road Grand Tour, organizat de Asociația Județeana de Ciclism Prahova și inițiat de fostul campion al Romaniei – Alexandru Ciocan. Intitulat Drumul Vinului, concursul s-a derulat in zona viticola a județului Prahova, cu sosirea pe cațararea de la Seciu, pe care rutierii au avut-o de trecut de cel mult cinci ori, in funcție de categoria la care au participat. Avand in vedere situația actuala cu privire la pandemia de Covid-19, intrecerea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews, citat de dpa.

- Ministerul Finanțelor Publice a propus deductibilitatea cheltuielilor efectuate de firme sau PFA pentru testarea voluntara a angajaților la COVID-19, concomitent cu scutirea de la plata contribuțiilor și impozitelor pentru aceste sume.Instituția condusa de ministrul Florin Cițu a precizat ca "prevederea…

- "Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala și am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieșit pozitiv. Starea mea de sanatate este una buna, insa voi ramane izolat. Am luat legatura cu toate persoanele cu care m-am aflat in proximitate…

- Val de decese in Maramureș. Crește și numarul persoanelor infectate din cauza COVID-19 in județ Deces nr, 131 Maramures. persoana masculina, categoria de varsta 50-59 de ani a prezentat comorbiditati. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse…

- Alerta pe scena teatrului romanesc! Celebrul actor Horatiu Malaele a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Peste numai trei zile, Horatiu Malaele trebuia sa mearga la Iasi, la Gala Serilor Filmului Romanesc. Cel mai probabil, deplasarea nu va mai avea loc. Actorul in varsta de 68 de ani urma sa…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a reusit cea de-a treia victorie consecutiva in actuala editie a Ligii Nationale. Desfasurat in conditii speciale, din cauza pandemiei Covid-19, campionatul a debutat cu turneul de la Sfantu Gheorghe, iar formatia antrenata de Djordje Cirkovic s-a descurcat…

- REȘIȚA – Rosso-nerii de la CSM Reșița vor juca cu ASU Politehnica Timișoara sambata, 19 septembrie, de la ora 11:00, pe stadionul „Mircea Chivu” din Reșița, meci contand pentru etapa a IV-a a Ligii 2! Din pacate, acest derby al Banatului se va disputa cu porțile inchise, spectatorii neavand inca acces…

- Doi componenti ai staff-ului tehnic al echipei Universitatea Craiova au fost testati pozitiv cu coronavirus, a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, Liga Profesionista de Fotbal, conform Agerpres. Liga Profesionista de Fotbal este in masura sa precizeze ca, astazi, miercuri, 16 septembrie, a fost informata…