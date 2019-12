Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong a fost tulburat de proteste violente de strada ina doua parte a anului 2019, dar acest lucru nu a impiedicat metropola sa seclaseze și anul acesta pe primul loc in topul celor mai populare destinații dinlume. Potrivit raportului companiei de cercetare de piața din Marea Britanie, Euromonitor…

- Hong Kongul "face parte din China" oricare va fi rezultatul alegerilor locale de duminica, a reamintit luni ministrul chinez de externe, Wang Yi, in timp ce scrutinul pare sa indice o victorie detasata a partizanilor democratiei, noteaza AFP potrivit news.ro "Nu sunt inca rezultatele definitive.…

- Grosu a lansat atacul decisiv in ultimii 500 de metri si nimeni nu l-a mai ajuns la sosirea de la Zadar. Rutierul din Zarnesti a dedicat victoria fetitei sale de numai o luna. Nu e prima data cand Edi se impune in Turul Croatiei.

- Rutierul roman Eduard-Michael Grosu (Delko Marseille Provence) este lider in Turul ciclist al Croatiei, dupa ce s-a impus, miercuri, in etapa a doua, desfasurata intre Slunj si Zadar. Grosu, care se clasase in prima etapa pe locul al treilea, a castigat la sprint, fiind cronometrat pe…

- Ciclistul danez Mads Pedersen a devenit, la 23 de ani, campion mondial in proba de fond, duminica la Harrogate (Anglia), la capatul unei curse care s-a desfasurat in conditii meteorologice dificile si al carei traseu initial a fost redus cu 23,5 km. Pedersen a fost inregistrat pe distanta de 261 km…

- Rezultat remarcabil pentru ciclistul brașovean Eduard Grosu. Acesta a caștigat, joi, etapa a treia a Turului Slovaciei. La finalul celor aproape 227 de kilometri, romanul și-a adjudecat victoria cu un timp de 5h 46m 42s. S-a impus la sprint, acolo unde a invins adversari mult mai bine cotați precum…

- Ciclistul leton Krists Neilands a dejucat pronosticurile reusind sa se impuna in cea de-a 60-a editie a Marelui Premiu al Valoniei, desfasurat miercuri in Belgia, informeaza AFP. Neilands (25 ani), component al echipei Israel Cycling Academy (ICA), a fost cronometrat pe distanta de 205,9 km in 4 h 56…