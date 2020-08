Rutierul columbian Fernando Gaviria (UAE Emirates) a castigat etapa a doua a cursei Tour du Limousin, miercuri, in ziua in care a implinit varsta de 26 de ani, in timp ce romanul Eduard-Michael Grosu s-a clasat pe locul 21. Gaviria s-a impus la sprint in etapa desfasurata intre Base Departementale de Rouffiac si Grand Etang de Saint-Estephe, pe 173,9 km, cu timpul de 04 h 13 min 18 sec, urmat in acelasi timp de elvetianul Joel Suter (Bingoal WB), si de francezul Kevin Ledanois (Team Arkea - Samsic), la 2 secunde, etc. Grosu (Nippo Delko Provence) a terminat etapa al 21-lea, la 8 secunde de invingator.…