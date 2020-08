Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul USR in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ana Ciceala, a declarat ca regreta ca nu a avut ocazia sa intre intr-o competitie pentru Primaria Sectorului 3 cu Robert Negoita si cu Aurelian Badulescu, pe care i-ar fi "pus la punct", dar isi va continua drumul in USR. …

- Viceprimarul Aurelian Badulescu, un apropiat al Gabrielei Firea, este propunerea organizatiei PSD Bucuresti pentru candidatura la Primaria Sectorului 3. Potrivit unor surse din PSD, decizia a fost luata la nivelul filialei. De altfel, Badulescu ar urma sa preia si sefia organizatiei PSD sector 3. PSD…

- ALEGERI LOCALE 2020. PRO Romania și București 2020 au batut palma. Victor Ponta și Robert Negoița au stabilit ca partidele lor sa aiba candidați comuni la Primaria Capitalei, la sectoare, dar și la Consiliul General al Municipiului București și la consiliile de sector. Alianța se va numi București…

- Ana Ciceala, candidatul USR la Primaria Sectorului 3, sustine ca nu exista niciun acord cu PNL pentru sustinerea unui candidat liberal in confruntarea cu Robert Negoita. La primele negocieri cu Ludovic Orban pentru candidaturi comune in Capitala, liderul USR Dan Barna a solicitat sectoarele 1, 2 si…

- De altfel, Badulescu s-a pozitionat impotriva actualului primar al Sectorului 3, conform Stirileprotv. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Aurelian Badulescu l-a criticat dur pe Robert Negoița, despre care a spus ca ar fi: "un profitor! un oportunist! si-un capușar al banului public pentru…

- Robert Negoita a tradat increderea celor care l-au votat si, dupa ce i-a pacalit atatia ani, vine acum sa le cerseasca iar increderea, sustine Ana Ciceala, candidatul USR la Primaria Sectorului 3 al Capitalei, dupa anuntul actualului edil de a lansa Partidul Bucuresti 2020. "Robert Negoita…

- Muzeul Copiilor, spatiu expozitional educativ, creativ si inovativ, va fi infiintat in Bucuresti, pe bulevardul Decebal, iar inaugurarea lui este programata sa aiba loc in toamna acestui an potrivit news.ro.Initiativa, se arata intr-un comunicat remis News.ro, a apartinut primarului general…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, joi, la propunerea Gabrielei Firea, hotararea privind inființarea, in Capitala, a unui Muzeu al copiilor. Instituția va funcționa intr-un spațiu de 1.800 mp, situat pe bd. Decebal nr. 11. „Deschidem in aceasta toamna Muzeul Copiilor. In aceasta…