Meciul din NBA dintre Toronto Raptors si Indiana Pacers a fost intrerupt, sambata, dupa ce mai multe difuzoare fixate de tavanul salii au luat foc, informeaza AFP, potrivit news.ro.

Meciul amical al Romaniei cu Grecia, de vineri, va fi condus la centru de Ricardo de Burgos Bengoechea, acesta avandu-i alaturi pe conationalii sai spanioli Juan Carlos Yuste Jimenez si Iker de Francisco Grijalba, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.

Mijlocasul Alexandru Cicaldau a dat o pasa de gol in meciul pe care echipa lui, Galatasaray, l-a pierdut, joi, pe teren propriu, scor 1-2, cu FC Barcelona, in mansa a II-a a optimilor de finala ale Ligii Europa. In tur, scorul a fost 0-0, astfel ca echipa catalana se califica in sferturi, conform

Federatia de fotbal a Ucrainei a solicitat joi FIFA si UEFA sa amane meciul primei reprezentative contra Scotiei, de pe 24 martie, din semifinalele barajului de calificare pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar, scrie Reuters, citat de Agerpres.

Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a prefetat meciul de joi, impotriva FC Botosani, afirmand ca adversarul este unul puternic, care iese la joc si are o mentalitate foarte buna, avand un tehnician tanar, talentat si ambitios, conform news.ro.

FC Arges a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, in meciul cu FC Voluntari, din etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

CCA a anuntat arbitrii si observatorii delegati la meciurile care se vor disputa, sambata, in etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

Israelul si-a anuntat luni decizia de a muta ambasada in Ucraina de la Kiev la Lvov, in vestul tarii, dupa o crestere a semnelor care preced o invazie rusa, potrivit occidentalilor, relateaza AFP.