Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a avut miercuri o intalnire cu omologul sau din Republica Moldova, Dumitru Minzarari, in contextul reuniunii Comisiei mixte romano - moldovene, dar si a unei noi runde a dialogului strategic bilateral…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a participat joi la conferinta dedicata aniversarii a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright in Romania, prilej cu care a subliniat rolul important al Programului Fulbright in indeplinirea obiectivelor Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Cooperarea moldo-chineza în domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…