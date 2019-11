Christmas Live Session: concert acustic de poveste cu Călin Bârcean Joi, 19 decembrie, de la ora 21.30, pe scena The 80’s Pub va urca unul dintre cei mai indragiți artiști folk, liderului trupei Pragu’ de Sus, Calin Barcean! Publicul este invitat sa pașeasca in atmosfera Sarbatorilor de iarna cu un concert de poveste, Christmas Live Session. „Nu avem inca fulgi de nea, dar parca ni se face dor de arome de scorțișoara, vin fiert, ciocolata calda și piese cu feeling-ul ala. Intram in atmosfera de Craciun cu un recital live de poveste oferit de Calin Barcean, care o sa ne incalzeasca spiritele și sufletele”, ne transmit organizatorii. Recunoscuti… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

