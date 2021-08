Christian Eberhard lanseaza un nou remix pentru piesa “Keep It Low”

Stiri pe aceeasi tema

- “Povestea dintre doi oameni care se indragostesc și sunt atrași unul de celalalt ca sufletele pereche – ca yin-ul cu yang-ul, ca sosurile cu cartofii prajiți.” Acesta este modul in care MARTIS descrie povestea de dragoste romantica din spatele single-ului sau de debut “Keep It Low”, care ramane fara…

- Dupa colaborarile cu Sandra N., Mellina și Andia, Jon Brian lanseaza un nou single, „Puterea dragostei”, compus chiar de Jon, impreuna cu UnderVibe, Alexandra Dinu și Any1. Piesa reprezinta o colaborare cu Jessica D (artista cunoscuta pentru Hiturile avute impreuna cu Jimmy Dub) și beneficiaza și de…

- Cunoscutul DJ rus, RUDENKO, lanseaza in colaborare cu Aritmiya un remake al propriului sau hit din anul 2010 – „Goodbye’21”, piesa ce va fi cu siguranța pe placul tuturor pasionaților de muzica dance. Ana Sirbu este omul din spatele versurilor piesei, Leonid Rudenko impreuna cu Radu Sirbu lucrand pentru…

- La trei ani de la prima colaborare, DJ Project și MIRA revin cu un nou single – „Cheia Inimii Mele”. „Inca de la prima noastra colaborare am simțit ca proiectele ce le vom lansa impreuna vor fi foarte iubite de public. Chimia dintre noi a venit natural inca de la prima sesiune avuta și, aparent,...…

- Facebook isi va lansa propria platforma de podcast-uri saptamana viitoare, pe 22 iunie. Informatia a fost comunicata de gigantul american, printr-un e-mail, creatorilor de continut, transmite News.ro. Acestia vor putea publica podcast-urile prin intermediul unui flux RSS, de unde Facebook la va prelua…

- Dupa ce a dezvaluit detalii despre cel de-al doilea album al sau, Billie Eilish lanseaza acum a doua melodie de pe urmatorul material. “Happier Than Ever” este titlul albumului care va aparea pe 30 iulie si care va contine 16 track-uri. Primul single, “Your Power”, a fost lansat la sfarsitul lunii aprilie.…

- Dupa debutul cu ,,Lacrimi”, Andra Sun revine cu o piesa scrisa chiar de ea, inspirata fiind din propriile trairi. ,,Nu mai ești”, precum și piesa de debut a Andrei, este despre o relație care a ajuns la sfarșit, este despre sentimente incerte și puterea de a incheia o relație in ciuda amintirilor și…

- Emoții transpuse in note muzicale precum o declarație de dragoste pusa pe portativ: direcția 5 și Flavius Teodosiu lanseaza „Is There Someone Loving You”, o frumoasa balada de dragoste in care saxofonul este instrumentul cheie. Compusa de catre Marian Ionescu, piesa este insoțita de un videoclip misterios…