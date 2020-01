Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Terry Gilliam a criticat filmele Marvel si s-a declarat nemultumit de faptul ca aceste lungmetraje inspirate din benzile desenate "domina" industria cinematografica si nu abordeaza tematici inspirate din "realitate", informeaza contactmusic.com. Membru al legendarului grup umoristic Monty…

- Bob Iger, CEO-ul Disney, a dezvaluit ca este pe cale sa aranjeze o intalnire cu Martin Scorsese, dupa ce legendarul cineast newyorkez a criticat filmele inspirate din universul benzilor desenate Marvel, informeaza joi contactmusic.com potrivit Agerpres. Martin Scorsese a provocat o dezbatere aprinsa…

- Actrita Elizabeth Banks va regiza si va interpreta rolul principal in productia ''Invisible Woman'', un proiect al studiourilor Universal, informeaza miercuri publicatia Variety. Scenariul este semnat de Erin Cressida Wilson ("The Girl on the Train"). Deocamdata nu se cunosc detalii…

- Ziua de 12 noiembrie ne-a adus inca un mare serviciu pe piata de streaming, Disney Plus. Costa 6.99 dolari pe luna si include toate titlurile Star Wars, dar si filme Pixar, productii Marvel si multe altele. Deocamdata, Disney Plus merge doar in SUA, Canada si Olanda. Valul 2 de lansari e in primavara…

- Una din cele mai indragite povesti Disney, Doamna si Vagabondul, va avea marea premiera. Pana atunci, fanii pot afla secrete de culise de la cei doi actori Justin Theroux si Tessa Thompson, care le imprumuta vocea celor doi caini. Cum ar fi faptul ca cele doua staruri patrupede se iubesc si in viata…

- Rapperița Cardi B va aparea in viitorul film „Fast & Furious” alaturi de Vin Diesel. Nu se știu inca detalii despre rolul ei. Este al doilea ei proiect cinematografic. Ea a mai aparut in drama Hustlers, alaturi de Jennifer Lopez. Cardi B și Vin Diesel s-au aflat pe platourile de filmare in ultima lor…