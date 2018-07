Stiri pe aceeasi tema

- Chris Brown a fost arestat, fiind ridicat de politisti in dupa amiaza zilei de marti, in Florida. Momentan nu se stie motivul pentru care cantarețul de 29 de ani a ajuns din nou in spatele gratiilor, scrie dailymail.co.uk. Chris Brown a mai fost arestat in trecut, acuzat ca a amenintat o femeie cu…

- Foto: ziarulclujean.ro Un numar impresionant de cadre medicale (55), tehnicienii radiologi și de imagistica din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Cluj au anunțat ca iși vor da demisia, joi, 31 mai. Oamenii sunt revoltați ca in continuare nu le-au fost aprobate majorarile salariale…

- Caz incredibil in Ohio, S.U.A. Un barbat a dat telefon la poliție pentru ca era urmarit de un porc. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții de sambata (19 mai). Individul parea terifiat la telefon, dar oamenii legii au crezut, inițial, ca omul este in stare de ebrietate. Cand au ajuns la…

- Principalele artere care duc spre stațiunile turistice și nu numai vor fi impanzite de polițiștii de la ”rutiera”. Peste 1500 dintre ei ii vor vana pe șoferii vitezomani cu 300 de radare. ”Scopul acestor aparate radar nu este acela de a fi folosite pentru a da sanctiuni, insa vom face acest lucru daca…

- Un botosanean a facut un scandal de pomina cu politistii si jandarmii. Dupa ce s-a imbatat a sarit la bataie la oamenii legii si abia a fost linistit la Psihiatrie. Barbatul a fost deosebit de agresiv si s-a dat in spectacol si in duba, dar si in sediul Politiei.