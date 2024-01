Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a descoperit numeroși elevi cu mult har al scrisului care s-au incumetat sa realizeze cronici dupa fiecare spectacol in cele doua festivaluri pe care le-a organizat in acest an, iata ca Teatrul „George Ciprian” dorește sa scoata la lumina și talente actoricești in randul adolescenților buzoieni.…

- Piesa de teatru „Zeul Macelului” a avut succes in vara și va testa din nou gustul pentru comedie al buzoienilor și in stagiunea de toamna, pe 18 noiembrie, de la ora 19.00, la Teatrul „George Ciprian”. Veți vedea din nou pe scena cum doua cupluri de parinți incearca, intr-un mod cilivizat, sa rezolve…

- 2.000 de spectatori au participat la cea de-a X-a ediție a Festivalului „Saptamana Teatrului Tanar” care s-a incheiat sambata, 21 octombrie, cu festivitatea de premiere, cand pe scena Teatrului „George Ciprian” au fost nominalizați, de un juriu internațional, cel mai bun actor, cea mai buna actrița…

- Lumea este ca o scena, s-a tot spus de la William Shakespeare incoace, un adevar care parca niciodata mai mult decat marți seara nu a fost atat de bine livrat publicului la Teatrul „George Ciprian”. Și… cum spunea Eminescu, „ca lumea suntem noi”; noi toți cei care am asistat la compunerea și descompunerea…

- Cu dragoste pentru publicul din Buzau și pentru teatrul de aici, regizorul buzoian Vlad Trifaș „a batut gongul” care deschide ediția cu numarul 10, ediție aniversara, a Festivalului „Saptamana Teatrului Tanar”. In calitate de director al festivalului, alaturi de directoarea Teatrului „George Ciprian”,…

- 70 de creatori, tineri artiști, vor urca pe scena Teatrului „George Ciprian”, intre 14 și 21 octombrie. Ii vom regasi in cele mai apreciate spectacole din stagiunea curenta, care au fost selectate sa faca parte din ediția cu numarul zece a Festivalului „Saptamana Teatrului Tanar”. Sunt spectacole care…

- Competiție deschisa copiilor 15-25 de ani, concursul de muzica francofona „LA FRANCOPHONIE EN CHANSON”, organizat la inițiativa Organizației Internaționale a Francofoniei in parteneriat cu Centrul Cultural Francofon Buzau, va avea loc duminica, 29 octombrie, incepand cu ora 14.00, la Teatrul „George…