- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca va candida la alegerile locale din 2024 pentru un nou mandat. „Batalia va fi pe viata si pe moarte, pentru ca se vor utiliza metode neortodoxe, dar noi suntem pregatiti”, a spus edilul.

- O persoana gasita inecata pe raul Argeș, pe raza localitații Potlogi, se zbate intre viața și moarte in aceste momente. Cum victima a fost descoperita in stare de inconștiența, salvatorii au inceput imediat manevrele de resuscitare. Mai mult de atat, a fost cerut și sprijinul unui elicopter SMURD. In…

- Matematicianul Roger Penrose și echipa sa de cercetatori susțin ca au gasit dovezi ale existenței, la nivel celular, a unor informații pe care, in mod tradițional, le asociem consțiinței și le localizam, implicit, in creier. Pe scurt, atunci cand o persoana moare temporar, acea informație cuantica microcelulara…

- Un alt grav accident rutier intre un autotren și un autoturism s-a produs la Ilișești in zona Cabana Ilișești, informeaza ISU Suceava. S-au deplasat la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma dotata cu…

- Tanarul de 19 de ani care a fost injunghiat in Gradina Botanica din Craiova este in continuare in stare critica, se afla tot in ATI, sedat, confuz si respira spontan cu necesar suplimentar de oxigen, au transmis vineri reprezentantii Spitalului Judetean Craiova.”Pacientul este in continuare in stare…

- Familia unui copil aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bihor a acceptat donarea de organe și a oferit noi șanse la viața pentru trei persoane, intre care un copil de 12 ani.