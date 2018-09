Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca, in incercarea de a iesi ''nesifonata complet'' din ''bataliile'' publice care au avut loc de-a lungul timpului la Bucuresti, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut un pas spre disidenta.…

- „Am vazut ca domnia sa (n.r. referindu-se la Liviu Dragnea) da semne de pregatire a unei campanii electorale, dar nu am vazut competiția dintre noi doi pentru simplul motiv ca eu nu mi-am propus niciodata acest obiectiv. Dimpotriva, puteam sa susțin și eu – cu ceea ce puteam aici, in Capitala, cu…

- Ce spune Dragnea despre mitingul diasporei, din 10 august: ”Eu nu-i opresc, PSD nu-i oprește, nu vor fi un milion”, a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Romania TV. Luni, organizatorul mitingului din a fost chemat la discuții la Primaria Capitalei. Primarul General, Gabriela Firea, se va intalni…

- „Pe 22 iunie PSD a trecut de linia rosie. El a-ncetat sa mai fie un partid normal care duce o politica normala, devenind un posibil grup de asalt in slujba unui potential dictator. E extrem de ingrijorator limbajul folosit de Liviu Dragnea si de cei din jurul sau, pentru ca sugereaza o politica de forta…

- Scriitorul Mircea Cartarescu atrage atentia ca evenimentele evolueaza rapid spre o cale fara intoarcere si consecintele pentru Romania ar putea fi tragice in sensul cel mai concret al cuvantului. El spune ca nicicand primele cuvinte ale imnului nostru n-au fost mai urgente: ”Desteapta-te, romane!””Pe…

- Fostul premierul Dacian Ciolos spune ca Liviu Dragnea trebuie, dupa condamnarea sa in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, sa paraseasca viata publica. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viața publica. Un politician cu doua condamnari in Justiție nu poate sa mai stea in fruntea…

- Gigi Becali, nașul de cununie al primarului Capitalei, Gabriela Firea, a comentat coșmarul mediatic în care se zbate Gabriela Firea. Gigi Becali a comentat, de asemenea, și faptul ca fina sa, Gabriela Firea, a mers alaturi de Simona Halep la festivitatea organizata…

- Mihai Chirica afirma ca era suficient ca primarul Capitalei doar s-o fi salutat pe Simona Halep, fara sa confiste evenimentul, el precizand ca bucurestenii au transmis un semnal de alarma politicienilor. ”Cine seamana vant, culege furtuna. Asta a facut PSD sambata cu mitingul lor. Era firesc…