- Alberto Boțoghina il are invitat pe Grigore Sichitiu pentru prefațarea și analiza partidei dintre Sepsi și U Cluj, care va decide caștigatoarea Cupei Romaniei in noul format din sezonul 2022-2023. Pe noul stadion municipal din Sibiu, Sepsi și U Cluj se vor infrunta in ultima faza a Cupei Romaniei, trofeu…

- Sepsi și U Cluj vor disputa finala Cupei Romaniei in sezonul 2022/2023. Covasnenii au trecut fara drept de apel in semifinale de CFR Cluj, scor 3-0, in timp ce trupa lui Ioan Ovidiu Sabau a invins-o pe UTA Arad, 1-0.Ultimul act al Cupei Romaniei este programat pe 24 mai și va avea loc pe noua arena…

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 8 a play-off-ului din Liga 1. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, a transmis ca o discuție despre viitorul lui va avea loc dupa finala Cupei Romaniei. Sepsi - U Cluj, finala Cupei Romaniei, se joaca pe 24 mai, de la 20:30, pe noul stadion…

- LPF a stabilit programul etapei 9 din SuperLiga, play-off și play-out. Runda cu numarul 9 le va pune fața in fața pe Farul și FCSB, principalele candidate la titlu. Meciurile etapei 9 din SuperLiga, ultima din play-out respectiv penultima din play-off, vor avea loc intre 19 și 22 mai. In play-off, cele…

- CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, cele mai bogate cluburi din campionat, tremura la gandul ca ar putea sa rateze calificarea in cupele europene. CFR, FCSB și Universitatea Craiova au participat toate in Europa in fiecare sezon dintre ultimele cinci. De data aceasta nu mai sunt sigure de performanța…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri seara, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca jucatorii sai se resimt dupa un sezon intens si ca ii pare rau ca nu a folosit 7-8 fotbalisti noi fata de meciul cu Farul. "A existat o singura echipa, asta e realitatea. Jucatorii de la meciul…

- In perioada 4-6 aprilie s-au disputat sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Sepsi și CFR Cluj s-au calificat in semifinale. U Cluj – UTA Arad este celalalt duel pentru un loc in finala. Fanii aradeni vor ca echipa favorita sa caștige cu orice preț.O imagine cu UTA Arad reprezentata prin moartea cu…

- Mihai Stoica spune ca Malcom Edjouma a fost schimbat la pauza victoriei 2-1 cu Sepsi din cauza epuizarii. Mijlocașul francez ține postul de Ramadan. Explicația managerului general de la FCSB difera de cele oferite de antrenorul Elias Charalambous și de finanțatorul Gigi Becali. Malcom Edjouma a avut…