Stiri pe aceeasi tema

- Asamblarea primei stații naționale chineze modulara Tiangong pe orbita joasa a Pamintului a fost finalizata. Despre acest lucru a relatat RIA Novosti, cu referire la Administrația programului spațial cu echipaj al RPC. Se remarca faptul ca stația Tiangong este situata in prezent pe orbita joasa a Pamintului,…

Administratia de la Beijing a indemnat, luni, Statele Unie sa evite actiunile de obstructionare a Chinei si sa remedieze presupusele practici incorecte din relatiile bilaterale, pentru stimularea stabilitatii, in timp ce Washingtonul pledeaza pentru "gestionarea responsabila" a competitiei.

In pofida relațiilor bune afișate public intre regimul de la Beijing și cel de la Moscova, mulți chinezi nu se pot abține in a se abate de la linia politica oficiala a conducerii lor și fac ironii pe seama dificultaților intampinate de invadatorii ruși in Ucraina.

Cei trei taikonauți de pe nava spațiala Shenzhou-14, cu dorul de țara ascuns in suflet, au sarbatorit Ziua Naționala a Chinei in stația spațiala chineza Tiangong. Ei au trimis imagini cu urari frumoase pentru patria lor. Articol realizat de Radio China International și CCTV

- O activitate pentru schimburi culturale ale tineretului China-Europa Centrala și de Est (ECE) organizata de Universitatea Tsinghua din Beijing și Universitatea Eotvos Lorand din Ungaria a avut loc, in data de 22 septembrie online și offline, la Universitatea Tsinghua. Profesori și studenți de la șapte…

- Arabia Saudita a anuntat, joi, ca va trimite prima femeie astronaut in spatiu in 2023, in cadrul unui program de antrenament, relateaza The Associated Press. Arabia Saudita promoveaza in mod activ stiinta si tehnologia ca parte a planului sau amplu Vision 2030 menit sa revizuiasca economia si sa reduca…

- ​Doi „taikonauți” chinezi au efectuat cu succes o ieșire extravehiculara lunga de șase ore in afara stației spațiale Tiangong (Palatul ceresc). Stația spațiala chineza are doua module și va fi completa in octombrie, dupa ce un al treilea modul va fi lansat de pe Terra.

Autoritațile din China au pedepsit 27 de angajați ai editurii de stat din domeniul educației pentru o serie de ilustrații din manualele de matematica. „Copiii desenați sunt prea urați", a explicat Ministerul Educației, al carui comunicat a fost preluat de The Guardian .