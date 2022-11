Stiri pe aceeasi tema

- China a inregistrat astazi o noua cifra record de cazuri noi, ajungand la 33.000, un record de la inceputul pandemiei. Exista proteste din ce in ce mai violente impotriva blocajelor, deoarece economia chineza a fost afectata de „Doctrina Zero-Cazuri”. Acest videoclip a fost inregistrat in orașul industrial…

- Zeci de mii de chinezi au ieșit in strada, infuriați de restricțiile impotriva COVID-19, in primele proteste de amploare contra regimului condus de Xi Jinping. Campionatul Mondial de fotbal a fost scanteia care a aprins revolta.

- La Beijing au fost inregistrate primele trei decese provocate de Covid din ultimele sase luni, in timp ce numarul imbolnavirilor crește. Oficialii din capitala chineza considera ca sunt in fața celui mai dificil test de pana acum, transmite BBC.

- Vesti bune pentru cei care calatoresc in China: Beijingul a anuntat vineri relaxarea mai multor masuri anti-COVID-19, inclusiv reducerea carantinei la sosire si incetarea anularii bruste a zborurilor, informeaza AFP. Tara asiatica este ultima mare economie care mentine o politica sanitara stricta impotriva…

- Orașele chinezești, de la Wuhan, in centrul Chinei, la Xining, in nord-vestul țarii, dubleaza masurile de limitare a Covid-19, sigiland cladiri, inchizand cartierele și aruncand milioane de oameni in dificultate, incercand sa stopeze focarele tot mai mari aparute in ultima perioada, conform Reuters.

- Comitetul de politica financiara al bancii centrale a intervenit dupa o vanzare masiva de obligatiuni guvernamentale ale Regatului Unit – cunoscute sub denumirea de ”gilts” – in urma anunturilor de politica fiscala ale noului guvern din 23 septembrie. Masurile de urgenta au inclus un program de cumparare…

- Costurile nete ale importurilor de energie ale Italiei sunt pe cale sa se dubleze in acest an la aproape 100 de miliarde de euro, a declarat ministrul Economiei, avertizand ca Roma nu poate cheltui la infinit pentru a amortiza impactul asupra economiei, transmite Reuters.Italia se bazeaza…

- De asemenea, Sony a anuntat ca a achizitionat Savage Game Studios, dezvoltator de jocuri mobile din Helsinki si Berlin. Masurile survin dupa un al doilea trimestru dificil pentru divizia de jocuri a Sony, iar retrogradarea de catre companie a previziunilor de profit pentru intregul an pentru aceasta…