CHINEZII au dat lovitura: Un vaccin experimental anti-COVID19 s-a dovedit eficient pe MAIMUȚE Un vaccin experimental "a protejat pentru prima data pe scara larga" un grup de maimute impotriva noului coronavirus, a anuntat un laborator chinez, aflat la originea acestui studiu, informeaza AFP. Vaccinul, care utilizeaza agenti patogeni inerti ai virusului care a declansat pandemia de COVID-19, a fost administrat unui grup de opt macaci rhesus, care au fost apoi contaminati pe cale artificiala trei saptamani mai tarziu, potrivit studiului publicat de gigantul farmaceutic Sinovac Biotech. "Cei patru macaci care au primit vaccinul in dozaj mare nu prezentau nicio urma detectabila a virusului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin experimental "a protejat pentru prima data pe scara larga" un grup de maimute impotriva noului coronavirus, a anuntat un laborator chinez, aflat la originea acestui studiu, informeaza AFP.Vaccinul, care utilizeaza agenti patogeni inerti ai virusului care a declansat pandemia de COVID-19,…

- Un vaccin experimental "a protejat pentru prima data pe scara larga" un grup de maimute impotriva noului coronavirus, a anuntat un laborator chinez, aflat la originea acestui studiu, informeaza AFP. Vaccinul, care utilizeaza agenti patogeni inerti ai virusului care a declansat pandemia…

- Informația aparuta pe surse zilele trecute se confirma. Ministrul Sanatatii anunta ca lucreaza la o procedura prin care pacientii infectati, dar asimptomatici, vor putea fi carantinati in hoteluri sau in alte spatii. Medicul Rodica Tanasescu spune ca scopul nu este de a ingriji acesti pacienti, ci de…

- Gilead Sciences a anunțat ca medicamentul experimental dezvoltat de companie și folosit in tratarea Covid-19 are rezultate promițatoare. Dintr-un numar de 53 de pacienți din SUA, Europa și Canada, aflați in stare critica și care au fost tratați cu acest medicament, 68% s-au recuperat.

- Starea a peste doua treimi din pacientii cu forme grave de Covid-19 s-a ameliorat dupa ce au primit tratament cu medicamentul antiviral experimental remdesivir, dezvoltat de Gilead Sciences, potrivit primelor date clinice.

- China a finalizat cercetarile clinice ale Favipiravir, un medicament antiviral care a demonstrat eficacitate clinica impotriva bolii provocata de noul coronavirus, COVID-19, a anuntat marti un oficial citat de agentia Xinhua potrivit Agerpres.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) – din care fac parte 19 fabrici de medicamente din tara - a transmis joi, in contextul aparitiei primului caz de coronavirus din Romania, ca nu exista goluri de aprovizionare sau pericol de scumpire pentru medicamentele fabricate…

- O echipa de cercetatori chinezi a descoperit ca un medicament antimalaric poate inhiba eficient infectia cu noul coronavirus in vitro, informeaza miercuri agentia Xinhua. Numarul pacienților nou vindecați cu noul coronavirus a depașit numar de decese incepand cu 28 ianuarie, indicand ca un tratament…