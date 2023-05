Chinezii au cale liberă către Grecia Decizia guvernului portughez de a incheia programul de acordare de vize pentru persoane din afara UE dispuse sa investeasca anumite sume de bani in țara va crește cererile de Golden Visa cu peste 50% pentru Grecia. Potrivit Money Review, se estimeaza ca decizia guvernului portughez de a incheia programul de acordare de vize pentru persoane din afara UE dispuse sa investeasca anumite sume de bani in țara va crește cererile de Golden Visa cu peste 50% pentru Grecia. Intrucat autoritațile spaniole au in vedere și ele inasprirea condițiilor de acordare a permiselor de ședere și a ”vizelor de aur”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

