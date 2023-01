Chinez prins în Zalău conducând cu viteză și fără permis valabil Luni, 9 ianuarie a.c., la ora 09.28, pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Zalau, polițiștii Biroului Rutier Zalau au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, cetațean chinez, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 82 de km/h, inregistrata radar, in zona de limitare a vitezei de deplasare la 50 de km/h. Totodata, in urma verificarilor efectuate, polițiștii rutieri au constatat ca acesta nu poseda permis de conducere internațional, neavand astfel dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul comiterii… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

