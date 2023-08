Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 22 august 2023, incepand cu orele 19:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște, se va disputa partida de fotbal din etapa a treia a Ligii a II-a, dintre echipele AFC Chindia Targoviște si FC Gloria Buzau. Pentru desfașurarea in condiții de ordine și siguranța publica a evenimentului…

- Chindia Targoviște va juca pe stadionul „Eugen Popescu” meciul cu Gloria Buzau, ce va conta pentru etapa a treia a Ligii a 2-a. Roș-albaștrii au anunțat cand se vor pune in vanzare biletele pentru aceasta partida și ce preț au. Meciul se va disputa marți, 22 august, de la ora 19.00. Disputa cu Gloria…

- Chindia Targoviște s-a aflat foarte aproape de a obține toate punctele in prima etapa a Ligii a 2-a. Dambovițenii au scapat printre degete victoria cu CSA București pe final de joc. Intr-o atmosfera superba și pe un stadion „Eugen Popescu” arhiplin, Chindia a inceput perfect jocul, iar in minutul 2…

- Astazi, in etapa 1 a Ligii 2, Chindia Targoviște intalnește pe CSA Steaua București, ora: 21.00, Stadion Eugen . Luni seara, Chindia Targoviște și-a prezentat lotul care ne va duce in Liga I! „Sa le fim alaturi și sa le uram succes jucatorilor noștri! Chindia! Victorie!”, a transmis președintele CJ…

- Chindia Targoviște va incepe noua ediție a Ligii a 2-a pe teren propriu, la lumina reflectoarelor! Potrivit programarii facute de FRF, duelul dintre Chindia și CSA Steaua București, ce va conta pentru prima etapa a campionatului, se va juca in nocturna, pe arena ”Eugen Popescu”, de la ora 21.00, marți,…

- Conducerea Unirii Slobozia a batut palma joi, 8 iunie 2023, cu noul antrenor al echipei. Adrian Mihalcea revine pe banca tehnica a galben-albaștrilor, dupa o pauza de un an, timp in care le-a pregatit pe primdivizionara Chindia Targoviște și pe Gloria Buzau. Este al treilea mandat de antrenor al lui…

- Ediția 2022-2023 a Ligii 1 a ajuns la final. A fost un campionat cu de toate, care și-a conservat suspansul, atat in play-off, cat și in play-out, pana in ultimele etape. Pe langa scandaluri și controverse, Superliga s-a remarcat in aceasta ediție și printr-o serie de aspecte pozitive. Decalogul unui…

- Play-out-ul Ligii 1 s-a terminat. CS Mioveni și Chindia Targoviște vor evolua din sezonul urmator in a doua liga valorica. UTA Arad și FC Argeș au caștigat dreptul de a juca barajul pentru ramanerea in prima liga. Aradenii vor infrunta pe Gloria Buzau, in timp ce adversarul lui FC Argeș va fi Dinamo…