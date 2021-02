Stiri pe aceeasi tema

Chindia obține o remiza la Mediaș, in meciul cu Hermannstadt și ajunge la 8 meciuri fara infrangere in campionat!

Chindia are 7 meciuri consecutive fara infrangere și se pregatește de confruntarea cu Academica Clinceni, formația ilfoveana care ocupa

Chindia este cotata cu prima șansa la victorie, avand o cota de 2.15 la victorie la Betano. Remiza primește o

- Astra - Chindia se joaca azi, de la 16:45, in penultima partida a etapei a 12-a din Liga I. Giurgiuvenii incearca sa scape de ultima poziție din clasament, iar un succes i-ar ridica pe baieții lui Neagoe doua locuri. Venirea lui Eugen Neagoe a mai liniștit apele de la Giurgiu, iar Astra e neinfranta…

- Dennis Man (22 de ani) și Florin Tanase (25) s-au refacut in timp record dupa accidentarile suferite la meciul dintre Gaz Metan și FCSB (2-3) și vor participa la ședința de antrenament a roș-albaștrilor de astazi, 1 decembrie. In meciul de la Mediaș de luni, 23 noiembrie, Dennis Man și Florin Tanase…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a reacționat pe Facebook, imediat dupa victoria cu Gaz Metan, 3-2, cu privire la faza in urma careia roș-albaștrii au primit penalty in minutul 90 al partidei de luni seara. FCSB a invins-o pe Gaz Metan, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul…

- FCSB a invins-o pe Gaz Metan, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 11 din Liga 1. Roș-albaștrii au tremurat in final, dar au obținut pana la urma victoria care ii propulseaza pe primul loc. In seara in care FCSB a reușit cea de-a șasea victorie conseuctiva in campionat, un titular obișnuit…

- SCM Timișoara a intalnit Sibiul in ultimul meci al Grupei C din Cupa Romaniei, grupa organizata chiar in Sala Transilvania din Sibiu. Gazdele erau disperate dupa victorie, dupa ce au pierdut partida cu Voluntariul, in timp ce Timișoara statea mai bine in clasament, ea caștigand ambele jocuri disputate,…