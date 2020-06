Chindia a intalnit pe Poli Iași in etapa 6 a play-out-ului, in meciul programat azi, de la 15:30, pe Ilie Post-ul Chindia e invinsa de “ciuca batailor” Poli Iași și se apropie tot mai mult de Liga a 2-a… apare prima data in Gazeta Dambovitei .