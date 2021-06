China vrea sa trimita prima sa misiune cu echipaj uman pe Marte in 2033, umand ca ulterior sa aiba loc zboruri regulate, potrivit unui plan pe termen lung pentru construirea unei baze locuite permanent pe Planeta Rosie si exploatarea resurselor acesteia. Planul ambitios, care va intensifica o cursa cu Statele Unite pentru trimiterea de oameni pe Marte, a fost dezvaluit prima oara in detaliu, dupa ce China a asolizat un rover pe Marte la jumatatea lunii mai, in misiunea sa inaugurala pe planeta, conform News.ro. Misiunile cu echipaj catre Marte sunt planificate sa aiba loc in 2033, 2035, 2037,…